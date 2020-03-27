Прекращение всех пассажирских перевозок: в МИД дали советы украинцам за рубежом

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел дали советы украинцам, которые на данный момнт находятся за границей и не могут вернуться из-за прекращения всех пассажирских перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручения министра иностранных дел развернуть программу "Защита". Посольства и генеральные консульства во всем мире будут предоставлять вам, гражданам Украины, поддержку", - сказано в сообщении.

В рамках поддержки они будут:

решать вопрос просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в другой стране;

сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан в случае их нарушения;

информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;

информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и тому подобное;

консультировать по решению бытовых вопросов и охраны вашего здоровья (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.);

разрабатывать с местной властью и бизнесом, готовыми помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т.д.) тех наших граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;

налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.

В МИД призывают оставаться на связи с посольством или консульством в стране, где вы "застряли".

"Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах вашего пребывания", - добавляется в сообщении.

Напомним, как ожидается, до конца пятниц 27 марта будет закрыто государственную границу Украины и прекращены все пассажирские перевозки.