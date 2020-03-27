В ВР зарегистрировали проект постановления об отчете выполнения госбюджета 2019 года

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован внесенный правительством проект постановления об отчете выполнения ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в ВР зарегистрирован проект постановления №3269 об отчете выполнения ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Инициатором проекта постановления выступило правительство, в частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас текст проекта поставновы отсутствует.

Напомним, сегодня вечером, после 18:00, состоится заседание парламентской фракции "Слуга народа". На заседании планируется рассмотреть вопросы, которые вынесут на внеочередное заседание Верховной Рады Украины.