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Юлдашев обратился в ОАСК из-за отмены приказа о его назначении прокурором Киева

Юлдашев обратился в ОАСК из-за отмены приказа о его назначении прокурором Киева

Сергей Юлдашев

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Окружной административный суд поступил иск Сергея Юлдашева, в котором он просит приостановить действие приказа Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которым отменен приказ о его назначении прокурором Киева. Об этом УНН сообщат со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сергей Юлдашев просит суд приостановить действие приказа Генерального прокурора, датированный 23 марта 2020 года, которым отменен приказ о его назначении прокурором Киева. Соответствующее заявление об обеспечении иска поступило в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

В то же время, в суд поступил и административный иск, где истец - Сергей Юлдашев, в частности, просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ Генерального прокурора, которым отменен приказ и.о. Генерального прокурора Виктора Чумака, о его назначении прокурором Киева, как незаконный.

"Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства по данному административному делу", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Венедиктова уволила Юлдашева с должности главного прокурора Киева.

Напомним, Сергей Юлдашев был приказом Генерального прокурора восстановлен в должности прокурора города Киева в соответствии решения Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Юлдашева был уволен по закону о люстрации.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокурор, увольнение, ОАСК
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