Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, договорились о том, что две страны будут совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что во время разговора глава внешнеполитического ведомства Турции выразил благодарность Украине за содействие в возвращении турецких граждан домой из разных стран мира.

Со своей стороны, Кулеба поблагодарил коллегу за аналогичное содействие Турции гражданам Украины.

“В это непростое время мы объединяем усилия с нашими турецкими друзьями, чтобы противостоять вызовам пандемии, защищать наших граждан и предпринимателей”, — подчеркнул он.

Главы МИД особое внимание уделили поискам решения проблемы грузовых перевозок в Турцию и транзитом через нее.

Напомним, Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение в сфере здравоохранения в условиях пандемии.