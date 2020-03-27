Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,3653  EUR: 30,86 0,7576 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 27 марта 2020 15:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2970
Версия для печати

Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, договорились о том, что две страны будут совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что во время разговора глава внешнеполитического ведомства Турции выразил благодарность Украине за содействие в возвращении турецких граждан домой из разных стран мира.

Со своей стороны, Кулеба поблагодарил коллегу за аналогичное содействие Турции гражданам Украины.

“В это непростое время мы объединяем усилия с нашими турецкими друзьями, чтобы противостоять вызовам пандемии, защищать наших граждан и предпринимателей”, — подчеркнул он.

Главы МИД особое внимание уделили поискам решения проблемы грузовых перевозок в Турцию и транзитом через нее.

Напомним, Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение в сфере здравоохранения в условиях пандемии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Турция, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.