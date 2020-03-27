Послы стран G7 поддержали позицию МВФ относительно Украины

КИЕВ. 27 марта. УНН. Послы стран "большой семерки" в Украине поприветствовали заявление Международного валютного фонда о потенциальном расширении помощи государству. Соответствующее заявление опубликовано на странице в Twitter послов G7, передает УНН.

"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и уверяют в своей поддержке усилий власти для введения необходимого законодательства", - говорится в сообщении.

Послы заявили, что поддерживают работу Президента Владимира Зеленского и правительства Украины по урегулированию кризиса, связанного с коронавирусом, и продолжением важных реформ, которые трансформируют экономику Украины и позволят привлекать международные инвестиции.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижении прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.