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Послы стран G7 поддержали позицию МВФ относительно Украины

Послы стран G7 поддержали позицию МВФ относительно Украины

КИЕВ. 27 марта. УНН. Послы стран "большой семерки" в Украине поприветствовали заявление Международного валютного фонда о потенциальном расширении помощи государству. Соответствующее заявление опубликовано на странице в Twitter послов G7, передает УНН.

"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и уверяют в своей поддержке усилий власти для введения необходимого законодательства", - говорится в сообщении.

Послы заявили, что поддерживают работу Президента Владимира Зеленского и правительства Украины по урегулированию кризиса, связанного с коронавирусом, и продолжением важных реформ, которые трансформируют экономику Украины и позволят привлекать международные инвестиции.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижении прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, G7, помощь, Коронавирус, послы
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