КСУ принял решение по зарплате прокуроров

КИЕВ. 27 марта. УНН. Конституционный Суд Украины постановил признать неконституционными изменения в законодательстве, которыми была уменьшена зарплата прокурорам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный Суд Украины принял решение, которым признал неконституционным отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 Закона Украины "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года № 1697 -VІІ с изменениями применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", - говорится в сообщении.

Следовательно, заработная плата прокуроров, как элемент организации и порядка деятельности прокуратуры в понимании статьи 1311 Основного Закона Украины, должна определяться исключительно законом, а потому оспариваемое положение Кодекса противоречит части второй статьи 1311 Основного Закона Украины.

К тому же, согласно юридической позиции КСУ, изложенной в Решении от 27 февраля 2020 года № 3-р/2020 "...Кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, что является предметом специального регулирования другими законами Украины".

"Таким образом, наделив Кабинет Министров Украины полномочиями устанавливать порядок и размеры заработной платы прокурора, законодатель ввел отличное от предусмотренного положениями статьи 81 Закона нормативное регулирование заработной платы прокурора", - отмечается в сообщении.

Следовательно, Конституционный Суд Украины считает, что обжалуемое положение Кодекса влечет юридическую неопределенность при применении указанных норм Кодекса и Закона, а следовательно, является противоречащим принципу верховенства права, предусмотренного частью первой статьи 8 Конституции Украины.

Напомним, 18 марта в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление от 50 нардепов относительно соответствия Конституции Украины принятого законопроекта о первоочередных мероприятиях по реформе органов прокуратуры.