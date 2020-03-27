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Минздрав обещает создать специальные бригады для пациентов с подозрением на COVID-19

Минздрав обещает создать специальные бригады для пациентов с подозрением на COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине будут созданы мобильные медицинские бригады, которые будут выезжать к пациентам с подозрением на COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

"Всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Бригада будут выезжать на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории", - говорится в сообщении.

В Минздраве считают, что такая инициатива уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что экстренная медицинская помощь в Украине не должна и не будет использоваться по звонку приезда для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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