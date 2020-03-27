В Чехии будут наказывать работодателей за дискриминацию украинских граждан - МИД

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с чешским коллегой Томашем Петршичеком, что права граждан Украины в Чехии во время коронавирусного кризиса будут защищены, штрафы за просроченные документы не будут накладываться, а для движения между Украиной и Чехией будет работать специальный транзитный коридор через Словакию. Об этом шла речь 27 марта в ходе их телефонного разговора, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

"Мы наблюдаем признаки рецессии в Европе. Вы знаете не хуже меня о тысячах украинских рабочих в Чехии и угрозах увольнений из-за закрытия предприятий. Нужно убедиться, чтобы законные права граждан Украины были соблюдены. Чтобы работодатели относились ко всем по закону. Независимо от национального происхождения", - отметил Кулеба.

Томаш Петршичек заверил, что правительство Чехии следит, чтобы гражданам Украины гарантировались все законные права, а предприятия придерживались трудового права.

"Компании, которые будут прибегать к дискриминационным шагам или не будут выполнять обязательства, лишатся права участвовать в ряде правительственных программ. Министр иностранных дел Чехии также заверил Дмитрия Кулебу, что документы на пребывание граждан Украины в Чехии будут продлены на период пандемии, и штрафов за просроченные документы не будут накладывать", - сообщили в пресс-службе МИД.

Сообщается также, что главы МИД Украины и Чехии договорились организовать транзитный коридор для чешских и украинских граждан через Словакию.

Кроме того, Кулеба обратил внимание коллеги на попытки России ослабить санкции под прикрытием пандемии коронавируса. Он отметил необходимость сохранения санкций. Глава МИД Чехии подтвердил, что разделяет такой подход, и санкции против РФ должны быть сохранены до выполнения ими обязательств.

Напомним, ранее сегодня Кулеба договорился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в ходе телефонного разговора, что две страны будут совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик.