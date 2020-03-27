Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО

КИЕВ. 27 марта. УНН. В пятницу Северная Македония официально стала новым членом НАТО, депонировав документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса, передаёт УНН.

“Северная Македония сейчас является частью семьи НАТО, семьи из тридцати стран и почти одного миллиарда человек. Семья, основанная на уверенности в том, что независимо от того, с какими проблемами мы сталкиваемся, мы все сильнее и безопаснее вместе. Северная Македония давно вносит вклад в нашу евроатлантическую безопасность, в том числе путем участия в миссиях НАТО в Афганистане и в Косово”, — сказал в пятницу в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что 30 марта 2020 года в штаб-квартире НАТО состоится церемония поднятия флага Северной Македонии в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя военного комитета НАТО маршала Стюарта Пича и временного поверенного от делегации Северной Македонии в НАТО Зорана Тодорова.

Как сообщал УНН, лидеры 27 стран — членов Евросоюза приняли решение о начале переговоров по вступлению в сообщество Северной Македонии и Албании.