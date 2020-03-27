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У Зеленского заявили, что власть не рассматривает вариант дефолта в Украине

У Зеленского заявили, что власть не рассматривает вариант дефолта в Украине

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинская власть сегодня не рассматривает вариант дефолта, надеется, что народные депутаты на внеочередном заседании проголосуют необходимые законодательные инициативы. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает УНН.

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, Международный Валютный Фонд рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 ", - сказала Мендель.

Она подчеркнула, что Украина очень долго и трудно приходить в себя после дефолта.

"Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами и на внеочередном заседании они проголосуют необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижения прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, дефолт, Офис президента Украины
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