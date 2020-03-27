Новости: Политика
Пятница, 27 марта 2020, 20:27 • Саша Картер • 13920
На заседание фракции "Слуга народа" пришел Зеленский
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль присутствовали на заседании фракции "Слуга народа". Об этом заявил народный депутат, член фракции Никита Потураев, передает корреспондент УНН.
"Президент, Премьер-министр и фракция ... Есть руководитель Офиса (Президента - ред.), конечно есть господин Разумков, господин Стефанчук, есть господин Ермак", - сказал нардеп.
По его словам, на заседании обсудили повестку дня, обсудили главные вопросы, "которые будем голосовать".
Напомним, фракция "Слуга народа" сегодня вечером планировала собраться на заседание.
Источник: УНН