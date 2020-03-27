Внеочередное заседание ВР запланировано на понедельник - Зеленский

КИЕВ. 27 марта. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины планируют провести в понедельник. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоялось в понедельник. Потому что есть приоритетные вещи - это подготовка еще нескольких законопроектов по борьбе ... из-за распространения коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджет...", - рассказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль присутствовали на заседании фракции "Слуга народа".