Зеленский: мы договорились, что государственную землю сейчас продавать будем

КИЕВ. 27 марта. УНН. Народные депутаты фракции "Слуга народа" договорились о вопросам открытия рынка земли. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"Условия МВФ - это 2 закона: закон о банках и закон о земле. О чем мы уже договорились, это хорошая инициатива наша, моя партии "Слуга народа", инициатива о том, что мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем. Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га, для юридических это будет второй этап, который будет введен с 2024 - там будет до 10 тыс. Первый этап - для физических лиц, для украинцев, 100 га на человека", - сказал Зеленский.

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По его словам, он надеется, что весь блок оговоренных сегодня вопросов Верховная Рада рассмотрит в понедельник.

Напомним, на заседание фракции "Слуга народа" пришел Зеленский.