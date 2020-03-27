Разумков рассказал о случаях заболевания коронавирусом среди нардепов

КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодня у нескольких народных депутатов Украины подтвердили коронавирус. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста и о том, есть ли среди "слуг народа" те, кто заболел коронавирусом, он ответил: "Есть, к сожалению".

"Если мы говорим о народных депутатах, я думаю, что мне не совсем корректно будет называть их фамилии, несколько народных депутатов заболели, сегодня находятся на больничном. Некоторые самостоятельно пошли на обсервацию. Надеюсь, эта цифра не будет изменяться", - сказал Разумков.

Председатель ВР заявил, что лично он здоров.

Напомним, ранее у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили коронавирус.