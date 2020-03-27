Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,3653  EUR: 30,86 0,7576 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 27 марта 2020 23:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16320
Версия для печати

Разумков рассказал о случаях заболевания коронавирусом среди нардепов

Разумков рассказал о случаях заболевания коронавирусом среди нардепов

КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодня у нескольких народных депутатов Украины подтвердили коронавирус. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста и о том, есть ли среди "слуг народа" те, кто заболел коронавирусом, он ответил: "Есть, к сожалению".

"Если мы говорим о народных депутатах, я думаю, что мне не совсем корректно будет называть их фамилии, несколько народных депутатов заболели, сегодня находятся на больничном. Некоторые самостоятельно пошли на обсервацию. Надеюсь, эта цифра не будет изменяться", - сказал Разумков.

Председатель ВР заявил, что лично он здоров.

Напомним, ранее у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко обнаружили коронавирус.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.