Предложений от правительства по кадровым изменениям в Раду не поступало - Разумков

КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодня предложений от правительства по кадровым изменениям не поступало в Верховную Раду. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня предложений от правительства по кадровым изменениям или предложений не поступало в Верховную Раду, регистрации таких обращений ни Премьер-министра, ни других ...", - сказал Разумков.

По словам председателя ВР, всегда могут быть "люди, которые чем-то недовольны".

"Но конкретики какой-то не было", - добавил он.

Напомним, по информации источников в Офисе Президента, министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке с занимаемой должности.