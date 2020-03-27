Зеленский предложил нардепам работать дистанционно во время распространения COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский предложил народным депутатам Украины во время распространения коронавирусной болезни работать дистанционно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

“Это будет не последнее внеочередное заседание (Верховной Рады, которое запланировано на понедельник — ред). Хочу, чтобы они (нардепы) еще рассмотрели возможность работать дистанционно. То есть, сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только в условиях (пандемии — ред) коронавируса. Затем, когда эта болезнь пройдет — а она обязательно пройдет, — тогда этот законопроект не будет важным и нужным”, — сказал Глава государства во время общения с журналистами после заседания фракции “Слуга народа”.

Ранее Зеленский сообщил, что внеочередное заседание ВР запланировано на понедельник.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что решение, где именно проводить внеочередное заседание ВР, еще не принято.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должен рассмотреть законопроекты, связанные с противодействием распространению коронавируса.