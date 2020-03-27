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Разумков рассказал о предлагаемых изменениях в закон о земле

Разумков рассказал о предлагаемых изменениях в закон о земле

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодняшнем заседании фракции “Слуга народа” были предложены ряд изменений в закон о земле. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции “Слуга народа” журналистам, передает корреспондент УНН.

“Предлагаются некоторые изменения в этот закон (о земле — ред.). Это и уменьшение концентрации в одних руках в 100 га для физических лиц, отсрочка для юридических лиц до 2024 года предлагается. Если мы говорим об отсрочке самого закона, то это до первого июля 2021 года. Так же из-под действия этого закона выводятся государственные земли. Я думаю, это достаточно правильный шаг в условиях кризиса, в условиях того что именно на малом предпринимательстве, сельском хозяйстве строиться и развиваться государство в дальнейшем”, — сказал Разумков.

Напомним, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты фракции “Слуга народа” договорились по вопросам открытия рынка земли.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, закон, Дмитрий Разумков
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