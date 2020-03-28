ООС: боевики готовят провокации на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 28 марта. УНН. Оккупанты готовят провокации на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Однако, командованием Объединенных сил делаются исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера. Такой гуманный подход вызывает недовольство в вооруженных формирований Российской Федерации”, — рассказали в пресс-центре.

“Следовательно, российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества. По проверенной информации, 28 марта представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ. Оккупанты уже подготовили несколько автобусов (по 10-20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с “преступным недопуском граждан Украины домой”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что эту провокацию должны были освещать специально приглашенные российские пропагандисты. “Таким образом, противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть”, — добавили в сообщении.

“Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, в первую очередь, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях. Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Объединенных сил готовы к любому развитию событий”, — пояснили военнослужащие.

Напомним, среди марта месяца боевики на Донбассе с целью провокации использовали психически больного россиянина.