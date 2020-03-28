ЕС призвал расследовать сообщения ООН о пытках в Донбассе

КИЕВ. 28 марта. УНН. Евросоюз ожидает немедленного и всестороннего расследования сообщений о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении с задержанными во время войны на Востоке Украины. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), передает УНН со ссылкой на DW.

Служба ссылается на новый доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором представлены доказательства пыток заключенных на территориях, контролируемых как сепаратистами, так и украинским правительством. ЕВС подчеркивает, что “сообщение освобожденных по условиям их содержания под стражей вызывают ужас”.

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В ЕС настаивают на том, что независимые международные наблюдатели, например Международный комитет Красного Креста и УВКПЧ, должны получить полный доступ ко всем задержанным и местам содержания под стражей.

Европейский Союз ожидает, что Россия осуществит “значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на Востоке Украины”.

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