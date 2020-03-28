Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,3653  EUR: 30,86 0,7576 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 28 марта 2020 02:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5580
Версия для печати

ЕС призвал расследовать сообщения ООН о пытках в Донбассе

ЕС призвал расследовать сообщения ООН о пытках в Донбассе

КИЕВ. 28 марта. УНН. Евросоюз ожидает немедленного и всестороннего расследования сообщений о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении с задержанными во время войны на Востоке Украины. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), передает УНН со ссылкой на DW.

Служба ссылается на новый доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором представлены доказательства пыток заключенных на территориях, контролируемых как сепаратистами, так и украинским правительством. ЕВС подчеркивает, что “сообщение освобожденных по условиям их содержания под стражей вызывают ужас”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия призвала Россию повлиять на боевиков из-за пыток в тюрьмах ОРДЛО

В ЕС настаивают на том, что независимые международные наблюдатели, например Международный комитет Красного Креста и УВКПЧ, должны получить полный доступ ко всем задержанным и местам содержания под стражей.

Европейский Союз ожидает, что Россия осуществит “значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на Востоке Украины”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За время конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 3350 гражданских лиц — ООН

Источник: УНН
Теги: ООН, ЕС, Россия, Донбасс, Украина, боевики, пытки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.