Из Германии в Украину вылетели два спецрейсы с украинцами - посол

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из Берлина в Киев вылетели два спецрейса с украинцами. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

"Только что из Берлина проводили два спецрейсы SkyUp на Киев, один завтрашний смогли перенести на сегодня. В общем дипломатии удалось за последние дни организовать 25 (!) авиарейсов для эвакуации, которыми домой из Германии вернулись 4920 сограждан! Благодарим всех причастных за поддержку", - написал посол.

Посол также добавил, что украинская дипломатия способна на невероятные вещи. Он пояснил, что "как правило, берлинский аэропорт Тегель закрывается на замок в 22 час. Благодаря нашим немецким друзьям из диспетчерской службы удалось чудом отправить два наших спецрейсы: один - 22.13, второй - 22.56! Показательное табло: все отменено - кроме Киева!", - написал он.

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Напомним, при содействии дипучреждений в Украину вернулось почти 110 тыс. украинцев.