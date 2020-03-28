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На борьбу с коронавирусом США выделяют помощь Украине в размере 1,2 млн долларов

На борьбу с коронавирусом США выделяют помощь Украине в размере 1,2 млн долларов

КИЕВ. 28 марта. УНН. США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в США.

"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - добавили в посольстве.

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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, финансовая помощь, Коронавирус
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