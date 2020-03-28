Коронавирус: в Минздраве рассказали о решении для людей без деклараций с врачами

КИЕВ. 28 марта. УНН. Во время эпидемии коронавируса в Украине Министерство здравоохранения будет рекомендовать создать штаб при центрах первичной медико-санитарной помощи для оказания медицинской помощи людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Призываю подписать декларацию с семейным врачом, но в противном случае мы будем рекомендовать создать при центрах первичной медико-санитарной помощи, дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации по семейным врачом", - отметил он.

Напомним, в Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев.