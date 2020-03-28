В Минздраве рассматривают вопрос переквалификации врачей для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос переквалификации врачей в кратчайшие сроки в те специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Это рассматривается (вопрос переквалификации врачей, которых пока не хватает, в кратчайшие сроки - ред.) и на уровне руководящих областных структурных подразделений по охране здоровья, они определили заведения, в которые будет проходить госпитализация больных с коронавирусной болезнью, а также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые могут оказывать ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии. Также у нас начинается сотрудничество с академией медицинских наук, медицинскими университетами, с другими учреждениями здравоохранения", - отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли в кратчайшие сроки переквалифицировать врачей других специальностей, которых не хватает, если сейчас не хватает реанимационных медсестер и анестезиологов.

Напомним, в Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев.