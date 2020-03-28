Зеленский назначил нового начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым назначил Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а Руслана Хомчака Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента от 27 марта.

"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №126.

В то же время другим указом с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины уволен Руслан Хомчак, которого Глава государства назначил Главнокомандующим ВСУ.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №125.

Перед такими ротациями Зеленский указом №123 "Вопросы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины" определил, что "Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины осуществляет непосредственное военное руководство ВСУ; осуществляет управление применением ВСУ, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны" и прочее. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ.