В Минздраве распорядились обеспечить медиков горячим питанием

КИЕВ. 28 марта. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в должности руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня распорядился обеспечить медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, горячее питание. Об этом он сам заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Одно из первых распоряжений... касалось материально-технического обеспечения, в частности обязали руководителей учреждений здравоохранения и губернаторов обеспечить медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения и оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом, горячим питанием, чтобы они могли оказывать помощь в течение смены, не отвлекаясь на бытовые нужды", - отметил он.

Кроме того, Ляшко дал поручение создать мобильные бригады, которые будут приезжать к больному и забирать образцы.

"Одним из поручений было создание мобильных бригад в составе водителя и работника медучреждения для того, чтобы приезжать к больному по его месту жительства, забирать образцы для исследования и передавать их в вирусологическую лабораторию, которая будет проводить исследования методом полимеразной цепной реакции", - добавил он.

Также, по его словам, он распорядился предоставить помещение для пребывания работников полиции и Нацгвардии, которые охраняют учреждения здравоохранения, в которых будут находиться больные с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос переквалификации врачей в кратчайшие сроки в те специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом.