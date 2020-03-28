Минздрав: в ближайшее время ожидается поставка средств индивидуальной защиты для медиков

КИЕВ. 28 марта. УНН. В ближайшее время ожидается поставка средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с заболевшими коронавирусом. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медработников, которые будут переданы с национального уровня в учреждения здравоохранения, определенные для приема больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Напомним, в Министерстве здравоохранения поддерживают производство собственных аппаратов ИВЛ, так как во время эпидемии и пандемии коронавируса в них возникает потребность.