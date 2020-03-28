В "Голосе" для голосования в ВР подготовили постановление об отставке главы Минздрава Емца

КИЕВ. 28 марта. УНН. В парламентской фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения, требуя уволить Емца на ближайшей внеочередной сессии парламента, 30 марта. Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы, передает УНН.

"Депутаты фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения. Авторы документа требуют уволить Емца на ближайшей внеочередной сессии парламента", - говорится в сообщении.

В политсиле отмечают, что, будучи в должности три недели, Илья Емец доказал свою полную несостоятельность исполнять обязанности министра.

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"Илья Емец полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом. Провалил организацию тестирования населения. Заблокировал 67 млн гривен, за которые давно можно было купить тесты, защитные костюмы для врачей. Препятствовал внедрению второго этапа медицинской реформы. И пытался поставить смотрящего в ГП "Медицинские закупки Украины". За это он должен понести не только политическую ответственность. Его бездействие должны расследовать правоохранительные органы", - заявила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

Как отметили в политсиле, слухи об отставке господина Емца ходят уже не первый день, но до сих пор нет уверенности в том, что его увольнение будут инициировать на внеочередном заседании парламента в понедельник.

"Голос" требует принять постановление именно 30 марта и уволить Илью Емца", - говорится в заявлении.

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Кроме того, депутаты требуют назначить на должность независимого, компетентного и профессионального человека, который понимает процессы в системе здравоохранения, знает, как эффективно реализовать реформу с 1 апреля и сможет принимать быстрые антикризисные решения в условиях пандемии, которая надвигается на Украину.

"В партии отмечают: постоянная смена некомпетентных министров и слабая кадровая политика власти уже привела к критической ситуации. Украина полностью не готова к противодействию эпидемии COVID-2019, украинские врачи не защищены и не имеют четких инструкций, как действовать в случае обнаружения болезни. Полностью провалено тестирование тех, кто возвращался из-за границы и отслеживание контактных лиц на коронавирус, что уже привело к массовому распространению вируса внутри страны. Именно из-за плохого управления, а также попытки нажиться на эпидемии, мы сегодня уже имеем катастрофу в отрасли", - отметили в политсиле.

Напомним, ранее нардепы сообщили об отставке Емца с должности министра здравоохранения. После этого источник в Офисе Президента сообщил УНН, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке с занимаемой должности. Впрочем впоследствии стало известно, что Емец работает в должности министра здравоохранения в обычном режиме.

Илью Емца назначили на должность министра здравоохранения в начале марта.