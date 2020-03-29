Боевики с начала суток дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

КИЕВ. 29 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 29 марта, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, в 08:35 противник начал обстрел наших защитников поселка Березово. От Докучаевска оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, после 9:45, в течение получаса по направлению от села Калиновка российско-оккупационные войска выпустили 7 мин 82-го калибра по нашим защитникам г. Луганское.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших мужественных защитников Украины в результате прицельного огня противника нет", - добавил полковник.

Как сообщалось в УНН, 28 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.