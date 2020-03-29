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Умер экс-заместитель главы Киевской ОГА: ранее у него диагностировали коронавирус

Умер экс-заместитель главы Киевской ОГА: ранее у него диагностировали коронавирус

Олег Мищенко

КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье скончался бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого была сложная форма сахарного диабета, а также COVID-19. Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Киевской ОГА, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких! Светлая память нашему другу", - написал Парцхаладзе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине растет количество летальных случаев от COVID-19: по состоянию на 29 марта, умерло уже 9 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевская область, смерть, Коронавирус
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