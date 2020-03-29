Кирилл призвал верующих РПЦ молиться дома до его "особого благословения"
Кирилл
КИЕВ. 29 марта. УНН. Патриарх Московский Кирилл призвал верующих Русской православной церкви (РПЦ) воздержаться от посещения храмов до его "особого благословения" в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил во время проповеди в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов", - сказал патриарх.
По его мнению, священнослужители, проповедующие отказ от мер предосторожности во время пандемии, - неразумны.
"Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей", - призвал он.
Как сообщалось в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.