Проект изменений в Госбюджет: доход уменьшится на 100 млрд грн, а дефицит увеличится на 200 - нардеп

КИЕВ. 29 марта. УНН. Проект изменений в Государственный бюджет Украины предусматривает общий доход бюджета уменьшить на около 100 млрд гривен, а дефицит увеличить на 200 млрд гривен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Правительство пересмотрело проект изменений в Госбюджет. Вот новые пункты, за которые предлагается проголосовать Верховной Раде: общий доход бюджета уменьшается на около 100 млрд гривен (с 1 095 580 446,2 тыс. грн до 972 635 659,4 тыс. грн). Дефицит Госбюджета увеличивается на 200 млрд гривен (в принятом бюджета была сумма в 96 275 720 тыс. грн, предлагается изменить ее на 298 404 307,9 тыс. грн). Отменяется статья, которая касалась того, что Кабмин должен в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма была 4251 грн)", - написал депутат.

По его словам, после утверждения сегодня проекта изменений в бюджет Кабинетом министров, документ передадут в 18:00 главам фракций на заседание согласительного совета.

По словам Гончаренка, правительство предлагает в бюджете сократить расходы на Украинский культурный фонд: вместо 700 млн грн запланированых изначально, предлагают оставить 150 млн грн.

"Если расходы на Министерство внутренних дел сокращаются на около 4 млн гривен, то расходы на Министерство образования и науки сокращают на более чем 1 млрд 900 млн (1 902 193,5 тыс грн). Причем, у МВД сокращаются расходы на "не полицейские" статьи: со спортклуба "Динамо" забирают 4 млн грн, 800 тыс. - с гидрометереологической службы", - сообщил он.

Кроме того, нардеп заявил, что предлагается полностью забрать средства со строительства аэропорта Днепра, на который было запланировано выделение 1 млрд грн.

Финансирование Музея Революции достоинства, отмечает Гончаренко, уменьшают с около 97 млн до 30 млн.

"На Министерство здравоохранения выделают дополнительно более чем 472 млн грн... В проекте изменений госбюджета, который сейчас рассматривается Кабмином, предлагается добавить дополнительные заимствования в размере 277,5 млрд гривен. Из них 146,5 млрд грн - внутренние (скорее всего, скрытая эмиссия), а 131 млрд грн - внешние", - добавил Гончаренко.

Напомним, Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.