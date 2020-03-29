Кабмин планирует сохранить финансирование реформы ОПК, угольной отрасли и ремонта дорог - Шмыгаль

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров в рамках пересмотра Госбюджета предлагает продолжить финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса, сохранить финансирование строительства и ремонта дорог и даже увеличить финансирование реструктуризации угольной отрасли. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Кабинет Министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете мы предлагаем продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. После детального просмотра и аудита всех бюджетных программ мы планируем сохранить финансирование в полном объеме для наших аграриев и фермеров", - написал премьер.

По его словам, поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн.

"Также правительство продолжает финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. Расходы на новейшие технологии и наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции сохранены на уровне 2,5 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Как отметил глава КМУ, предлагается сохранить почти на 100% финансирования строительства и ремонта дорог в Украине.

"На развитие сети автомобильных дорог - 37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства запланировано 21,8 млрд грн", - отметил он.

"Среди программ, которые правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предлагаем установить на уровне 3,6 млрд грн", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.