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В проекте изменений в Госбюджет Пенсионный фонд планируют увеличить на более чем 19 млрд грн - нардеп

В проекте изменений в Госбюджет Пенсионный фонд планируют увеличить на более чем 19 млрд грн - нардеп

КИЕВ. 29 марта. УНН. Проект изменений в Государственный бюджет Украины предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд Украины на более чем 19 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Увеличивают Пенсионный фонд на более чем 19 млрд грн (19 681 300,0 тыс грн). Из суммы в 172 576 299,5 тыс грн до суммы 192 257 599,5 тыс грн", - написал нардеп.

В то же время, по его словам, в правительстве предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза или на более чем 800 млн грн.

Напомним, Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, деньги, Бюджет-2020
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