В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Емца с должности главы Минздрава

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Верховной Раде нардепы из фракции политической партии "ГОЛОС" зарегистрировали проект постановления №3273 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, проект постановления №3273 "Об увольнении Емца И.М. с должности Министра здравоохранения Украины" зарегистрирован сегодня, 29 марта.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы из фракции "ГОЛОС": Стефанишина А.А., Бобровская С.А., Железняк Я.И., Клименко Ю.Л., Лозинский Р.М., Макаров А.А., Осадчук А.П., Пипа Н.Р., Рахманин С.И., Рудик К.А., Устинова О.Ю., Цабаль В.В., Юрчишин Я.Р.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-глава Одесской области Максим Степанов заменит Илью Емца.