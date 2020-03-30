ВР сегодня планирует взяться за изменения в Бюджет-2020 и кадровые перестановки в Кабмине

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, парламентарии планируют включить в повестку дня и рассмотреть ряд проектов законов, в частности, №3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Также планируется рассмотреть законопроекты №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни, №3271 по криминализации вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

Кроме того, предполагается рассмотрение ряда кадровых вопросов, в частности, увольнение И.Уманского с должности министра финансов Украины и назначение на эту должность С.Марченко, а также об увольнении И.Емца с должности министра здравоохранения и назначение на эту должность М.Степанова. А также о назначении О.Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как сообщал УНН ранее, внеочередное заседание Верховной Рады Украины начнется в 14:00 в понедельник, 30 марта.



