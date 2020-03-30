Законопроект об изменениях в Бюджет-2020 уже в Раде

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект №3279 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

Так, в Раду 29 марта внесли законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Законопроект внесен Кабмином, а именно - Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Сейчас документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Главный комитет для рассмотрения законопроекта - комитет по вопросам бюджета.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Накануне Шмыгаль указывал, что Кабинет министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете предлагает продолжить финансирование основных программ поддержки экономики, при этом он их перечислил. Также он указывал, что в предложенном проекте Госбюджета на нужды МОН предполагается 126 млрд грн, то есть, уменьшение составляет лишь 4%.

Кроме того, Шмыгаль заявлял, что при разработке изменений в Госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.



