МИД работает над недопущением снятия санкций из РФ из-за коронавируса - Кулеба

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины оценивает работу России по ослаблению или даже снятию санкций с якобы "гуманитарки", однако планирует предотвратить такой сценарий. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга о действиях МИДа для защиты граждан Украины, которые во время ограничений путешествий остаются за рубежом, передает корреспондент УНН.

Так, министр отметил, что Россия хочет ослабления или снятия санкций как будто бы из-за угрозы коронавируса.

"Мы видим, как планово разворачивается работа РФ с целью ослабления или даже снятия санкций с якобы "гуманитарки", мы это заметили, и развернули свою плановую работу по предотвращению развития такого сценария. Работа РФ ведется на двустороннем уровне отношений с определенными странами, а также на базе ООН, где РФ продвигает соответствующий проект резолюции на Генассамблее ООН", - рассказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИДе создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи.

Он заверил, что этот вопрос является его личным приоритетом и приоритетом министерства.

"Позиция МИДа четкая: санкции были введены в связи с российской агрессией против нашего государства, их ослабление или снятие должно быть привязано исключительно к прогрессу в прекращении агрессии и деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - резюмировал министр.

Напомним, что Кулеба в разговоре с главой МИДа Дании призвал не дать РФ манипулировать пандемией для снятия санкций.