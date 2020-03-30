Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 30 марта 2020 13:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8460
Версия для печати

МИД работает над недопущением снятия санкций из РФ из-за коронавируса - Кулеба

МИД работает над недопущением снятия санкций из РФ из-за коронавируса - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины оценивает работу России по ослаблению или даже снятию санкций с якобы "гуманитарки", однако планирует предотвратить такой сценарий. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга о действиях МИДа для защиты граждан Украины, которые во время ограничений путешествий остаются за рубежом, передает корреспондент УНН.

Так, министр отметил, что Россия хочет ослабления или снятия санкций как будто бы из-за угрозы коронавируса.

"Мы видим, как планово разворачивается работа РФ с целью ослабления или даже снятия санкций с якобы "гуманитарки", мы это заметили, и развернули свою плановую работу по предотвращению развития такого сценария. Работа РФ ведется на двустороннем уровне отношений с определенными странами, а также на базе ООН, где РФ продвигает соответствующий проект резолюции на Генассамблее ООН", - рассказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИДе создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи.

Он заверил, что этот вопрос является его личным приоритетом и приоритетом министерства.

"Позиция МИДа четкая: санкции были введены в связи с российской агрессией против нашего государства, их ослабление или снятие должно быть привязано исключительно к прогрессу в прекращении агрессии и деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - резюмировал министр.

Напомним, что Кулеба в разговоре с главой МИДа Дании призвал не дать РФ манипулировать пандемией для снятия санкций.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Коронавирус, карантин, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.