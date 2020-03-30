Арахамия не исключает возможности проведения заседаний ВР на улице

КИЕВ. 30 марта. УНН. Формат возможного проведения заседаний Верховной Рады Украины на улице сейчас рассматривается, но есть некоторые моменты, которые влияют на удобство их проведения. Об этом заявил журналистам под Радой глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли меняться формат заседания, и может ли ВР перейти на заседание на улице, Арахамия отметил: "Сегодня прохладно, чтобы на улице".

"Есть такой формат, мы его вчера обсуждали. Единственное, что не нравится, это если земля (законопроект об открытии рынка земли, - ред.), там еще есть 700 поправок, голосовать со счетной комиссией руками, то не очень удобно, потому что пока посчитают и так далее. Это может занять очень много времени", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины, кроме сегодняшнего внеочередного заседания, соберется на внеочередную сессию и еще одно внеочередное заседание для рассмотрения дополнительного вопроса.