Арахамия прокомментировал отставку Емца и Уманского

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя возможную отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского, указал, что сейчас нужно работать 24/7, и вероятно, такой режим работы не ожидался. Об этом он заявил журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, как он оценивает возможную отставку Емца во время карантина и отставку Уманского во время экономического кризиса и на ком за это будет ответственность, Арахамия отметил: "Это же по собственному желанию".

"Ну, нельзя проконтролировать. Вы же понимаете, что люди должны работать 24/7. Господин Емец, я его уважаю, он очень опытный хирург, но, я думаю, он не ожидал, что будет работа в таком режиме. Насколько мне известно, г-н Уманский общался с Премьером, он будет помогать команде. Он мало времени на должности, и не думаю, что это какая-то угроза. Заместители все остаются. Заместители обычно делают всю работу, а министр это политическая должность", - добавил он.

Как ранее сообщал УНН, министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий могут в ближайшее время покинуть правительство.