Арахамия: пока не рассматривается вопрос введения чрезвычайного положения

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас в Украине не рассматривается вопрос введения чрезвычайного положения, так как это очень разрушительно может поразить экономику. Об этом заявил журналистам во Радой председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, рассматривается сейчас введении чрезвычайного положения в Украине, Арахамия отметил: “Сейчас нет”.

“Мы считаем, что пока есть возможность сохранять чрезвычайную ситуацию и не вводить чрезвычайное положение будем идти этим путем, потому что чрезвычайное положение — оно может очень разрушительно поразить экономику, и мы не хотим этого допустить, потому карантинные средства... они и так мешают развития экономики. У нас сервисная индустрия, она теневая во многих случаях, и есть оценка, 600 тысяч человек временно потеряли работу только в Киеве”, — добавил он.

Как ранее сообщалось в УНН введении чрезвычайной ситуации в Украине не поставит крест на экономике. Если Украина пройдет вызов с коронавируса, тогда карантин прекратят досрочно.