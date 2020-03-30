В Раде сегодня состоится еще одно внеочередное заседание: что будут рассматривать

КИЕВ. 30 марта. УНН. Парламентарии сегодня на втором внеочередном заседании рассмотрят проект закона №3254 о непрерывном обеспечении питания военнослужащих. Об этом заявил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение, если будет 100% поддержка всех фракций, за решение согласительного совета провести еще одно внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять только из одного вопроса - законопроект №3254", - сказал Разумков.

Поэтому, планируют рассмотреть проект закона №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

"100% поддержки внеочередного заседания в 14:30, или может раньше, как мы закончим предварительное внеочередное заседание. Прошу Аппарат подготовить соответствующее поручение от главы", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.