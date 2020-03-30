Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 30 марта 2020 13:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5850
Версия для печати

Кулеба о пассажирах из Вьетнама: мы стали свидетелями "стремления украинцев к свободе"

Кулеба о пассажирах из Вьетнама: мы стали свидетелями "стремления украинцев к свободе"

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент, произошедший в аэропорту "Борисполь", когда пассажиры рейса из Хошимина, Вьетнам, выламывали двери, чтобы не отправляться на обсервацию. Он назвал это "несокрушимым стремлением украинцем к свободе", несмотря на те проблемы, которые могут после этого возникнуть. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается вчерашних событий, прежде всего рейса из Хошимина, я без всякой иронии хочу вам сказать, что мы стали свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всем, общественным интересом, ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой. Я считаю, что в ситуации, в которой оказалась наша страна и практически весь мир, чрезвычайно важна солидарность и взаимная поддержка. Каждый человек должен понимать, что решая проблему за счет другого человека, она умножает проблемы, а не решает их", - отметил министр.

Добавим, что в сети появилось видео, на котором видно, как пассажиры рейса из Хошимина в "Борисполе" - 29 марта - выламывают двери, чтобы покинуть аэропорт и отправиться домой, а не на обсервацию.

Напомним, что некоторых украинцев с двух рейсов, прилетевших из Дохи, Катар, в "Борисполь", до сих пор не выпускают из аэропорта, ведь в то время, как большинство уже отправилась на обсервацию, другие - отказываются это делать.

Как сообщал УНН, в МВД заявили, что прибывшие из стран с коронавирусом украинцы должны пройти обязательную обсервацию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Борисполь, Азия, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.