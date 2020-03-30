Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 30 марта 2020 14:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10425
Версия для печати

В Раде сегодня ожидают на обращение Зеленского о проведении третьей внеочередной сессии

В Раде сегодня ожидают на обращение Зеленского о проведении третьей внеочередной сессии

Александр Корниенко

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховной Раде Украины ожидают обращения Президента Зеленского о проведении сегодня третьей внеочередной сессии ВРУ, на которой планируется рассмотреть законопроект №3260 относительно усовершенствования банковской деятельности. Об этом заявил на брифинге глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас комитет рассматривает законопроект №3260. Мы ожидаем сегодня обращение от Президента по третьей внеочередной сессии на сегодняшний день. Будем смотреть, как будут события развиваться. Нам бы хотелось сегодня проголосовать этот закон. Хотелось бы в целом, но хотя бы первое чтение. Ну и закон об обороте сельскохозяйственных земель, он может вноситься на внеочередную сессию без всяких оговорок", - сказал Корниенко.

Напомним, парламентарии сегодня на втором внеочередном заседании рассмотрят проект закона №3254 о непрерывном обеспечении питания военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, заседание, карантин, обращение, Владимир Зеленский, Слуга народа, Александр Корниенко

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.