В Раде сегодня ожидают на обращение Зеленского о проведении третьей внеочередной сессии

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховной Раде Украины ожидают обращения Президента Зеленского о проведении сегодня третьей внеочередной сессии ВРУ, на которой планируется рассмотреть законопроект №3260 относительно усовершенствования банковской деятельности. Об этом заявил на брифинге глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас комитет рассматривает законопроект №3260. Мы ожидаем сегодня обращение от Президента по третьей внеочередной сессии на сегодняшний день. Будем смотреть, как будут события развиваться. Нам бы хотелось сегодня проголосовать этот закон. Хотелось бы в целом, но хотя бы первое чтение. Ну и закон об обороте сельскохозяйственных земель, он может вноситься на внеочередную сессию без всяких оговорок", - сказал Корниенко.

Напомним, парламентарии сегодня на втором внеочередном заседании рассмотрят проект закона №3254 о непрерывном обеспечении питания военнослужащих.