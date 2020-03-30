Ассоциация городов во главе с Кличко призвала парламент не голосовать за законопроект 3275: доходы громад отдают большому бизнесу

КИЕВ. 30 марта. УНН. Ассоциация городов Украины требует провести заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором внести изменения в законопроект № 3275, сообщает УНН.

Обращение к Президенту, премьер-министру и Верховной Раде подписали мэры 23-х городов, включая Киев, Львов, Харьков, Одессу и других.

Напомним, указанным законопроектом предполагается внести изменения в законодательные акты в части социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19.

В Ассоциации городов законопроект назвали дискриминационным: пока во всем мире правительства поддерживают местные громады, в Украине создают условия, в которых большой бизнес будет получать сверхприбыли за счет доходов местных бюджетов.

“Вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты исключают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному большому бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней”, — говорится в обращении.

Авторы документа напомнили, что сегодня именно органы местного самоуправления выплачивают повышенные зарплаты медикам, финансируют закупку лекарств, масок, тестов, медоборудования. В случае принятия законопроекта № 3275, у громад не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ.

“В связи с этим мы, мэры городов, требуем до голосования в сессионном зале провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов!”, — подчеркнул глава АМУ Виталий Кличко.

Напомним, спикер ВРУ Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение законопроекта № 3275 на внеочередном заседании Рады 30 марта. В числе соавторов скандального проекта — глава и первый заместитель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.