Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 30 марта 2020 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6105
Версия для печати

Рада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины начала сегодняшнее внеочередное заседание по принятию ряда законыв по обеспечению противодействия распространения коронавируса, а также кадровых изменений в правительстве, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть ряд проектов законов по предотвращению коронавируса, а также проекты постановлений, о кадровых изменениях в правительстве.

Добавим, в начале заседания было зарегистрировано 292 народных депутатов. Глава ВРУ Дмитрий Разумков не начинал заседания, пока все нардепы не оденут защитные маски, некоторые находятся в защитных очках.

Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, карантин, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.