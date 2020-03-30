Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины начала сегодняшнее внеочередное заседание по принятию ряда законыв по обеспечению противодействия распространения коронавируса, а также кадровых изменений в правительстве, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть ряд проектов законов по предотвращению коронавируса, а также проекты постановлений, о кадровых изменениях в правительстве.

Добавим, в начале заседания было зарегистрировано 292 народных депутатов. Глава ВРУ Дмитрий Разумков не начинал заседания, пока все нардепы не оденут защитные маски, некоторые находятся в защитных очках.

Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.