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Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

КИЕВ. 30 марта. УНН. Доработанный государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает ряд изменений, в частности, на борьбу с коронавирусом выделяется более 97 млрд грн, и вводится предельное ограничение по зарплатам топ-чиновников. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“В доработанном проекте мы учли предложения народных депутатов на заседании с председателями фракций и групп. Среди них: было решено ввести пороговое ограничение для начислений топ-чиновников и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат на период карантина, пересмотрено финансирование Национального общественного телевидения Украины”, — написал Шмыгаль.

Кроме того, предусматриваются следующие изменения:

  • дополнительно выделено 300 млн грн (1,5 млрд грн) для погашения задолженности вещателя перед “Евроньюс”;
  • увеличены расходы на Государственное агентство инфраструктуры на 100 млн грн (3,2 млрд грн)
  • увеличено финансовую поддержку Малой академии наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).

“В целом проект претерпел немало изменений, что свидетельствует о слаженные действия власти. Фонд борьбы с COVID-19 на этом этапе составляет 97,05 млрд грн. Однако мы находимся в режиме непрерывной коммуникации с нашими международными партнерами и финансовыми организациями, за счет поддержки которых планируем увеличить Фонд. Отмечу, что распоряжаться средствами Фонда Кабмин будет совместно с комитетом ВР по вопросам бюджета”, — добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, по яки сегодня планируют голосовать в Раде, предусматривает 97,1 млрд грн на борьбу с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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