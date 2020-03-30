Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

КИЕВ. 30 марта. УНН. Доработанный государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает ряд изменений, в частности, на борьбу с коронавирусом выделяется более 97 млрд грн, и вводится предельное ограничение по зарплатам топ-чиновников. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“В доработанном проекте мы учли предложения народных депутатов на заседании с председателями фракций и групп. Среди них: было решено ввести пороговое ограничение для начислений топ-чиновников и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат на период карантина, пересмотрено финансирование Национального общественного телевидения Украины”, — написал Шмыгаль.

Кроме того, предусматриваются следующие изменения:

дополнительно выделено 300 млн грн (1,5 млрд грн) для погашения задолженности вещателя перед “Евроньюс”;

увеличены расходы на Государственное агентство инфраструктуры на 100 млн грн (3,2 млрд грн)

увеличено финансовую поддержку Малой академии наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).

“В целом проект претерпел немало изменений, что свидетельствует о слаженные действия власти. Фонд борьбы с COVID-19 на этом этапе составляет 97,05 млрд грн. Однако мы находимся в режиме непрерывной коммуникации с нашими международными партнерами и финансовыми организациями, за счет поддержки которых планируем увеличить Фонд. Отмечу, что распоряжаться средствами Фонда Кабмин будет совместно с комитетом ВР по вопросам бюджета”, — добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, по яки сегодня планируют голосовать в Раде, предусматривает 97,1 млрд грн на борьбу с коронавирусом.