Рада приняла законопроект по обеспечению лечения COVID-19

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект о внесении изменений в законодательство по обеспечению лечения коронавирусной болезни предусматривает создание правовой основы для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению COVID-19, в частности:

возможность использования для лечения человека, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств;

утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;

принятие решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;

проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней;

осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарственных средств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре законопроекта, которые ранее приняли парламентарии для противодействия коронавирусу в Украине.



