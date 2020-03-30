Нардепы уволили Емца с должности министра здравоохранения

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии уволили Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине. Илья Емец был назначен министром здравоохранения.