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Нардепы уволили Емца с должности министра здравоохранения

Нардепы уволили Емца с должности министра здравоохранения

Илья Емец

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии уволили Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине. Илья Емец был назначен министром здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, ВРУ, увольнение, Илья Емец

В тексте упоминаются

Емец Илья
Емец Илья
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