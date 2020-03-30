Рада предварительно одобрила криминализацию вывоза из Украины противоэпидемических товаров

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3271 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

Такие действия будут караться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров. Действия, совершенные повторно, будут караться штрафом от 20 до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины вносит в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.