ВР снова изменила повестку дня сессии из-за карантина

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3278 о внесении изменений в календарный план проведения третьей сесии ВРУ девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва, утвержденного постановлением ВРУ от 16 января 2020 года № 462-IX, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабмином, и к его отмены - ВРУ работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.